Украина Украинцам разъяснили, как будут повышаться пенсии

2020-08-15 15:00 879

Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир сообщил, что пенсии в Украине в 2020 году в среднем выросли на 400 грн.

Об этом он сказал в студии «Утра на общественном».

При этом Шамбир подчеркнул, что далее также запланировано постепенное повышение.

«В этом году мы уже основные повышение (пенсий, – ред.) провели, на 400 гривен увеличен средний размер, это 15% повышение. Если мы оцениваем насколько большое повышение или нет, то стоит оценивать это по двум показателям. Первый – это минимальный целевой уровень инфляции, то есть мы выше уровня инфляции, и второй показатель - это рост средней заработной платы, – разъяснил советник министра.

Он также рассказал, почему уже с завтрашнего дня нельзя повысить пенсии в два раза. «Этого нельзя делать с завтрашнего дня, вдвое больше, потому что завтра вы выйдете на рынок, и еще до завтрашнего дня даже, и уже цены будут выше. Должен быть постепенный рост для того, чтобы не срывались цены. Для того, чтобы постепенно перекрывать тот рост цен, тогда оно будет естественным и не будет влиять, в принципе, на состояние пенсионеров.

Вдобавок к этому Шамбир отметил, что для того, чтобы повышался размер пенсий, нужно начинать с повышения заработной платы.

«Нужно ли повышать пенсии? Нужно. Но в Украине самый низкий уровень средней заработной платы, низкий уровень в Европе. Понятно, что с заработной платы идут отчисления в Пенсионный фонд, из них платится пенсия. То есть, если мы будем говорить о повышении пенсии, нам надо начинать с повышения заработной платы, с наполнения Пенсионного фонда, и затем тогда говорить о повышении пенсий, – сказал он.

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