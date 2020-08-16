Украина Расчет пенсий и стаж, в ПФУ разъяснили украинцам важные нюансы: "трудовая книжка..."

2020-08-16 11:30 879

Украинцам сообщили, как проверить свою трудовой стаж и будущую сумму пенсии

Важные советы в эфире телеканала «Украина 24» дала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Оказывается, все очень просто: вам стоит лишь зайти на сайт Пенсионного фонда.

"У нас есть калькулятор, с которым человек может сам рассчитать свой размер пенсии. Через личный кабинет заходишь, и видно страховой стаж с 1 января 2004 года и заработную плату. Зарплату и стаж до 2004 года человек по данным своей трудовой книжки может внести в калькулятор и провести расчет", - пояснила Охрименко.

По ее словам, благодаря оцифровке трудовых книжек, украинцы могут узнать все о своей пенсии онлайн.



"Когда человек подал трудовую книжку, мы ее оцифровали, и, зайдя в личный кабинет, человек может увидеть весь свой страховой стаж, всю трудовую деятельность. Не обязательно трудовая книжка, может быть и военный билет и диплом», - пояснила она.

Отметим, что в следующем году планируется повышение пенсий в три этапа. Первый перерасчет произойдет в марте. По задумке правительства, минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн.

Ранее мы сообщали, что юрист порекомендовала, что нужно делать для получения достойной пенсии. По ее словам, нужно тщательно собирать документы о каждом месте работы, чтобы не потерять впустую ни единого года жизни:

"Всем пенсионерам и людям, которые занимаются оформлением пенсии, мой совет — надлежащее документальное обеспечение любого трудового опыта, если вы действительно хотите получать пенсионное обеспечение", — отметила Наталья Гнатуш.

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