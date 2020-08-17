Украина На Донбассе снайпер сепаратистов сложил оружие и сдался силам ООС

2020-08-17 14:12 237

На Донбассе военнослужащие Объединенных сил задержали снайпера луганских боевиков, который, по его словам, добровольно решил сдаться. 

"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины", - сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

У стрелка обнаружили военный билет террористической организации "ЛНР", небольшую сумму российских денег и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

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фото Подъем танкера Delfi в Одессе: водолазам помешали волны и глыбы ракушняка 2020-08-17 09:11 561
Кабмин назвал число получателей субсидии и размер выплат 2020-08-16 14:00 1404
Украинцы заплатят за газ на 60% больше: подробно о новых условиях 2020-08-16 12:00 1065

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