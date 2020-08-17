Украина На Донбассе снайпер сепаратистов сложил оружие и сдался силам ООС

2020-08-17 14:12 237

На Донбассе военнослужащие Объединенных сил задержали снайпера луганских боевиков, который, по его словам, добровольно решил сдаться.

"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины", - сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

У стрелка обнаружили военный билет террористической организации "ЛНР", небольшую сумму российских денег и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире