На Донбассе снайпер сепаратистов сложил оружие и сдался силам ООС

На Донбассе военнослужащие Объединенных сил задержали снайпера луганских боевиков, который, по его словам, добровольно решил сдаться.
"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины", - сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
У стрелка обнаружили военный билет террористической организации "ЛНР", небольшую сумму российских денег и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.
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