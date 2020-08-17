ПФУ сделал важное заявление о финансировании пенсий

Пенсионный фонд Украины в понедельник, 17 августа, направил 2,1 млрд гривен на пенсионные выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что ПФУ продолжает финансирование пенсий августа, согласно утвержденному графику.
Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 26,6 миллиардов гривен, что составляет 67,4% от потребности месяца.
Следует отметить, что средняя зарплата для расчета пенсий в Украине в июне 2020 года выросла на 1651,06 грн и составляет 11 197,38 грн. Кроме этого, при выходе на заслуженный отдых, некоторые категории пенсионеров могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире