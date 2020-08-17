Украина ПФУ сделал важное заявление о финансировании пенсий

2020-08-17 19:00 606

Пенсионный фонд Украины в понедельник, 17 августа, направил 2,1 млрд гривен на пенсионные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что ПФУ продолжает финансирование пенсий августа, согласно утвержденному графику.

Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 26,6 миллиардов гривен, что составляет 67,4% от потребности месяца.

Следует отметить, что средняя зарплата для расчета пенсий в Украине в июне 2020 года выросла на 1651,06 грн и составляет 11 197,38 грн. Кроме этого, при выходе на заслуженный отдых, некоторые категории пенсионеров могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий.

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