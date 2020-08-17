Мир Лукашенко жестко высказался о повторных выборах в Беларуси

2020-08-17 19:30 435

 

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что повторных президентских выборов в стране не будет.

Об этом пишет государственное агентство Беларуси БелТА.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗ, за полгода мы уничтожим все», - подчеркнул Лукашенко.

Спустя время он заявил: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Следует отметить, что Лукашенко в понедельник, 17 августа, вместе со своим младшим сыном Николаем прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) на вертолете.

Тем временем, сотни рабочих Электротехнического и Тракторного заводов в Минске выдвинулись к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ), куда прилетел Лукашенко.

Действующий президент выступил с речью, в которой пригрозил заставить работать протестующих. «Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их заставим».

Однако, во время речи, адресованной к сотрудникам завода, Лукашенко перебивали крики недовольных: «Позор! Уходи!». На это он им сказал: «Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать».

Напомним, с 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протеста по итогам выборов, на которых ЦИК признал победителем Александра Лукашенко. Сотрудники нескольких заводов объявили забастовки, среди которых: БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, Белорусский металлургический завод, «Гродно-Азот», «Керамин» и др.

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