Коронавирус Инфекционист рассказала, когда коронавирус уйдет из Украины

2020-08-17 21:00 630

 

Коронавирус COVID-19 не исчезнет из Украины минимум до марта следующего года.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Конечно, коронавирус не будет с нами всю жизнь, но до марта будущего года останется точно", — заявила она.

Профессор отметила, что предположения врачей о снижении уровня распространения COVID-19 в жаркую погоду не подтвердились.

Голубовская сказала, что рост количества заражений коронавирусом ожидается осенью, когда люди начнут болеть гриппом и другими сезонными вирусными заболеваниями.

По словам медика, COVID-19 является новым возбудителем, точное происхождение которого пока неизвестно.

Голубовская подчеркнула, что несмотря на старания медиков остановить распространение коронавирусной инфекции, жители Украины должны прежде всего сами заботиться о своей безопасности. Она напомнила о необходимости соблюдения социальной дистанции, тщательного мытья рук и рабочих поверхностей, проветривании помещений, использовании защитных масок.

Напомним, ранее мы писали, что Украина снова обновила свой антирекорд по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом в течение одних суток. За все время пандемии суточный показатель подтвержденных заражений максимально близко приблизился к двум тысячам.

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