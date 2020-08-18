Украина Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году

2020-08-18 18:00 357

 

С июля 2021 года пенсионеры, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 65 лет, будут получать не менее 2600 грн в месяц.

Об этом сообщает Обозреватель.

На сентябрь 2020 года запланировано повышение минимальной зарплаты на 5,9% - до 5000 гривен. Как обещал глава правительства, в 2021 году данный показатель повысят дважды:

- с 1 января 2021 года – до 6000 грн;

- с 1 июля 2021 года – до 6500 грн.

Вместе с тем вырастут и выплаты для тех пенсионеров, кто имеет необходимый трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому исполнилось 65 лет. Так, согласно украинскому законодательству, пенсионеры могут рассчитывать на соцвыплату в размере не менее 40% минималки:

- с 1 января 2021 – до 2400 грн;

- с 1 июля 2021 -  до 2600 грн.

Кроме этого, Кабинет министров в 2021 году обещал ввести всем льготникам, кто имеет достаточно стажа и кто достиг возраста 75 лет, доплату в 500 грн. Однако такое повышение коснется незначительного количества украинцев.

Также, учитывая то, что в Украине достаточно быстро растут цены, повышение минималки и пенсий, в лучшем случае, максимум позволит малообеспеченным гражданам сохранить свой уровень доходов.

Ранее сообщалось, что в Украине при выходе на заслуженный отдых некоторые категории пенсионеров могут получить единовременное денежное пособие размером в 10 месячных пенсий.

В Украине в июне 2020 года средняя зарплата для расчета пенсий выросла на 1651,06 грн и составляет 11 197,38 грн.

Пенсионный фонд призвал украинцев срочно обратиться в случае замены персональных данных.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно закону о верификации, государство может потребовать назад любые соцвыплаты, начисленные неправомерно.

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Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году 2020-08-18 18:00 357
Синоптик дала прогноз погоды в Украине на Яблочный Спас и День Независимости 2020-08-18 17:30 246
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