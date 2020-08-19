Украина Украинцев могут лишить льгот и соцвыплат, важное заявление: "За сумасшедшие средства..."

2020-08-19 08:30 150

 

Получателей социальной помощи и льгот ждут нововведения

Первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб сообщил в интервью, что планируется создать единый реестр льготников и получателей соцпомощи.

Как отметил Выскуб, в Министерстве хотят расширить автоматизацию сферы соцзащиты. В частности, все виды выплат должны быть пересмотрены, и переведены в автоматизированные бизнес-процессы вокруг одного реестра.

Также замминистра поддал критике инициативу Всемирного банка, в рамках которой в Министерстве соцполитики проводится автоматизация. Сумма проекта оценивается в примерно 300 млн долл.

Как сообщил Выскуб, проекты Всемирного банка неэффективны ведь охватывают только Министерство соцполитики, при этом оставляя без внимания Пенсионный фонд, Службы нетрудоспособности и другие соцфонды.

Замминистра сообщил, что была проведена автоматизация "кусочка сферы соцзащиты за сумасшедшие средства". 

Выскуб сообщил, что на данный момент Минцифры выделило 12 важных отраслей для автоматизации реестров, которые касаются и налоговой. 

 Ранее мы писали, что украинки-матери смогут уйти на пенсию по особым условиям. Это касается двух категорий женщин. В частности, матерям с пятью и более детьми можно выйти на пенсию в 50 лет. 

Отметим, что сейчас возраст выхода на заслуженный отдых в Украине составляет 59,5 лет, но льготникам начисляют пенсию на девять лет раньше.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска: названы вероятные страны

2020-08-17 18:30 921

Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину

2020-08-17 16:30 687

Знакомых с COVID-19 нет у 83% украинцев - опрос

2020-08-13 16:30 1167

Украинцев массово наказывают за больничные, заявление Фонда соцстрахования: "Только при наличии..."

2020-08-12 19:30 2952

Еще новости в разделе "Украина"

Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: родителям сообщили затраты

2020-08-19 09:00 78

Украинцев могут лишить льгот и соцвыплат, важное заявление: "За сумасшедшие средства..."

2020-08-19 08:30 150

Учеба в школах с 1 сентября, Ляшко сделал важное заявление: "Дадим учителям щиток, который..."

2020-08-19 08:00 165

Льготы и пенсии многодетным матерям: разъяснение Минсоцполитики

2020-08-19 07:30 180
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: родителям сообщили затраты 2020-08-19 09:00 78
Украинцев могут лишить льгот и соцвыплат, важное заявление: "За сумасшедшие средства..." 2020-08-19 08:30 150
Учеба в школах с 1 сентября, Ляшко сделал важное заявление: "Дадим учителям щиток, который..." 2020-08-19 08:00 165
Льготы и пенсии многодетным матерям: разъяснение Минсоцполитики 2020-08-19 07:30 180

Лента

09:30 ПСЖ разгромил Лейпциг и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
09:00 Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: родителям сообщили затраты
08:30 Украинцев могут лишить льгот и соцвыплат, важное заявление: "За сумасшедшие средства..."
08:00 Учеба в школах с 1 сентября, Ляшко сделал важное заявление: "Дадим учителям щиток, который..."
07:30 Льготы и пенсии многодетным матерям: разъяснение Минсоцполитики
22:00 Яблочный Спас 2020 - что можно и нельзя есть 19 августа
21:30 Луческу пригласил в Динамо бразильского футболиста
21:00 Доллар взметнется вверх: украинцам рассказали, когда курс ударит по кошелькам
20:30 Кравчук высказался о возможном формате переговоров с ОРДЛО
20:00 Украину ждет вторая волна COVID-19: озвучен неутешительный прогноз