Украинцев могут лишить льгот и соцвыплат, важное заявление: "За сумасшедшие средства..."

Получателей социальной помощи и льгот ждут нововведения
Первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб сообщил в интервью, что планируется создать единый реестр льготников и получателей соцпомощи.
Как отметил Выскуб, в Министерстве хотят расширить автоматизацию сферы соцзащиты. В частности, все виды выплат должны быть пересмотрены, и переведены в автоматизированные бизнес-процессы вокруг одного реестра.
Также замминистра поддал критике инициативу Всемирного банка, в рамках которой в Министерстве соцполитики проводится автоматизация. Сумма проекта оценивается в примерно 300 млн долл.
Как сообщил Выскуб, проекты Всемирного банка неэффективны ведь охватывают только Министерство соцполитики, при этом оставляя без внимания Пенсионный фонд, Службы нетрудоспособности и другие соцфонды.
Замминистра сообщил, что была проведена автоматизация "кусочка сферы соцзащиты за сумасшедшие средства".
Выскуб сообщил, что на данный момент Минцифры выделило 12 важных отраслей для автоматизации реестров, которые касаются и налоговой.
Отметим, что сейчас возраст выхода на заслуженный отдых в Украине составляет 59,5 лет, но льготникам начисляют пенсию на девять лет раньше.
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