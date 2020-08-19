Украина Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: родителям сообщили затраты

2020-08-19 09:00 78

1 сентября уже не за горами и родителей интересуются, во сколько сейчас обойдется собрать любимое чадо в школу. Эксперты подсчитали затраты и выяснили, что все необходимое к школе "выльется в копеечку", а именно в 2500 гривен, если считать расходы на мальчика.

Стоимость всего необходимого к школе для девочки уже обойдется родителям в 3000 гривен

"Более половины этой суммы пойдет на одежду школьника. Стоимость покупок на девочек выше - почти 3 тысячи. Новый портфель можно приобрести за 400 гривен. Набор канцтоваров обойдется в почти 350 гривен", - говорится в сообщении.

Специалисты дают важный совет, что если покупать поддержанные вещи, то эту стоимость можно уменьшить на 40%, ну а если покупать все новое, то придется раскошелиться.

Отметим, что в новом учебном году школы в Украине откроются во всех зонах, кроме "красной". Если в регионе высокая заболеваемость коронавирусом, то работа образовательных учреждений там будет запрещена. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, это касается, как частных учреждений, так и государственных. Также министр добавил, что тот или иной уровень опасности устанавливается на 14 дней. То есть через 14 дней, исходя из показателей, будет приниматься решение об уменьшении уровня опасности до "оранжевой", "желтой" или даже "зеленой" зоны. После чего будет восстановлена работа школ и детских садов.

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