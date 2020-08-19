Украина Украинцам подсказали способ подтвердить стаж без трудовой книжки

2020-08-19 11:30 270

Ошибки в оформлении трудовых книжек приводят к тому, что некоторым украинцам приходится подтверждать свой стаж через суд.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” советник министра социальной политики Николай Шамбир.

«Если пенсионный возраст, надо обращаться в Пенсионный фонд. Если нет первого предприятия, которое выдавало трудовую книжку, возможно, следующие предприятия являются работающими, где она работала, чтобы тот стаж подтвердить. Этот стаж подтвердить в таком случае лучше всего будет через суд», - сказал Шамбир.

Советник министра отметил, что доказать трудовой стаж в суде возможно при наличии приказов, справок и других документов, подтверждающих факт работы на определенном предприятии.

Кроме того, подтверждением факта работы на предприятии, когда других доказательств нет, могут стать показания свидетелей (согласно Постановлению КМУ «Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней»).

Как подчеркнул Шамбир, в дальнейшем будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься рассмотрением архивных документов, подтверждающих наличие трудового стажа на определенном предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде объяснили, почему многие украинцы до сих пор получают минимальные пенсии, а также рассказали, будут ли индексироваться выплаты работающим гражданам.

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