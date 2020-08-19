Украина документ Новая структура учебного года: правила и сроки обучения в школах с 1 сентября

2020-08-19 17:03 213

С начала нового учебного года школы не будут работать только в тех населенных пунктах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Кабмин Украины  уже определил все особенности учебного процесса в школах с 1 сентября.

Нам удалось получить документ, который столичная власть разослала руководству отделов образования и школ Киева. В нем детально указано, как будут учитьсмя школьники, когда пойдут на каникулы и какие ограничения придутся выполнять.

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