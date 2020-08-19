Мир Оппозиция Беларуси дипломатично ответила на истерику и угрозы Лукашенко

2020-08-19 19:38 231

В Беларуси координационный совет продолжит работу вопреки угрозам со стороны президента Александра Лукашенко, заявил официальный представитель совета Антон Родненков.

"Эти угрозы, скорее, носят вербальный характер. Это попытка запугать общество. Однако мы всерьез это не воспринимаем и продолжаем работу в обычном режиме. Запланированное на сегодня первое заседание состоится", - приводит его слова Интерфакс-Украина.

Родненков добавил, что в совете не видят предпосылок для преследований членов организации.

"Мы видим, что государство, власти готовы действовать брутально и с нарушением законов. Не исключаем, что могут и на такие меры (задержания членов совета) пойти. Все члены совета отдают себе в этом отчет. Однако предпосылок для преследований мы не видим. Координационный совет - это неполитический общественный орган. Это не та структура, которая хочет получить власть", - говорит глава координационного совета.

Кроме того, он напомнил, что совет не является политической партией. Этот орган ставит своей целью поиск общественного консенсуса. 

Напомним, ранее Лукашенко назвал оппозицию "черной сотней" и сказал, что создание белорусской оппозицией координационного совета – это попытка захвата власти в стране.

В свою очередь оппозиционеры ответили, что координационный совет не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти.

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