Украина Обучение онлайн: С 1 сентября ТВ снова начнет транслировать школьные уроки

2020-08-20 13:44 87

Как признал глава Минобразования Сергей Шкарлет, в 2020-2021 учебном году сохранят практику телеобучения, поскольку телевидение - самый распространенный информационный канал.

"В Министерстве образования еще 74 школы, в которых нет интернета. Их было 609 примерно, на начало прошлого года, затем - 260. Сейчас 74 школы - без интернета. Но над этой проблемой совместно с Министерством цифровой трансформации мы тоже работаем", - считает Шкарлет.

По словам чиновника,  ведомство работает над тем, чтобы охватить гораздо большую аудиторию этих уроков, вплоть до 11 класса, а также максимально обеспечить школы интернетом.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МОН и МОЗ накануне и после 1 сентября проверить школы и детсады на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.

В Минздраве уверяют, что школы не будут работать исключительно в тех городах и районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности.

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