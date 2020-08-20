Украина Назначены дополнительные поезда ко Дню Независимости - график, билеты

2020-08-20 15:12 564

Укрзализныця назначила ко Дню Независимости страны дополнительные поезда.

Поезд №224/223 Одесса - Киев осуществит рейсы 22 и 24 августа в обоих направлениях. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168/167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 9:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты можно будет купить через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее УЗ назначила шесть дополнительных поездов в направлении морских курортов Украины: в Херсон, Бердянск, Геническ и Новоалексеевку.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Укрзализныця готовится усилить безопасность в поездах

2020-08-08 15:00 1167

Укрзализныця возобновляет движение 14 поездов

2020-08-08 12:30 1455

ЧП в поезде Харьков-Ужгород: полиция сняла группу пьяных пассажиров

2020-08-06 12:43 1026

Полиция готова охранять поезда: советник Авакова назвал главное условие

2020-08-04 20:30 1500

Еще новости в разделе "Украина"

Госстат опубликовал свежие данные о смертности в Украине: коронавирус, туберкулез, рак и др.

2020-08-20 19:30 33

В Украине пересчитают выплаты: кто и на какие суммы может рассчитывать

2020-08-20 19:00 105

ПриватБанк сделал важное предупреждение о кредитах, что изменилось: "Банк не выдает..."

2020-08-20 18:30 159

Назначены дополнительные поезда ко Дню Независимости - график, билеты

2020-08-20 15:12 564
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Госстат опубликовал свежие данные о смертности в Украине: коронавирус, туберкулез, рак и др. 2020-08-20 19:30 33
В Украине пересчитают выплаты: кто и на какие суммы может рассчитывать 2020-08-20 19:00 105
ПриватБанк сделал важное предупреждение о кредитах, что изменилось: "Банк не выдает..." 2020-08-20 18:30 159
Назначены дополнительные поезда ко Дню Независимости - график, билеты 2020-08-20 15:12 564

Лента

19:30 Госстат опубликовал свежие данные о смертности в Украине: коронавирус, туберкулез, рак и др.
19:00 В Украине пересчитают выплаты: кто и на какие суммы может рассчитывать
18:30 ПриватБанк сделал важное предупреждение о кредитах, что изменилось: "Банк не выдает..."
18:00 Состояние Навального стабилизировалось
17:30 У Путина отреагировали на ситуацию с Навальным
17:00 В МИД обсудили отношения с Беларусью
16:30 Курс валют 20 августа: доллар резко пошел вверх
15:46 Кравчук пояснил, почему РФ заблокировала обмен пленными, разминирование и развод сил
15:16 Произойдет ли в Беларуси церковный раскол?
15:12 Назначены дополнительные поезда ко Дню Независимости - график, билеты