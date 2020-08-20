Украина Назначены дополнительные поезда ко Дню Независимости - график, билеты

2020-08-20 15:12 564

Укрзализныця назначила ко Дню Независимости страны дополнительные поезда.

Поезд №224/223 Одесса - Киев осуществит рейсы 22 и 24 августа в обоих направлениях. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168/167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 9:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты можно будет купить через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее УЗ назначила шесть дополнительных поездов в направлении морских курортов Украины: в Херсон, Бердянск, Геническ и Новоалексеевку.

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