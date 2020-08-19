Украина На 102-м году жизни умер Борис Патон - герой Украины №1

2020-08-19 20:06 210

На 102-м году жизни умер выдающийся украинский ученый Борис Патон. Об этом сообщили в СНБО Украины, передает "Украинская правда".

"Формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы", - сообщили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования в связи со смертью Патона.

БОРИС ПАТОН: "Я РЫЦАРЬ, А НЕ МАСОН"

"В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память", - написал президент.

Украинский ученый в области металлургии и технологии сварки металлов Борис Патон родился 14 ноября 1918 года.

Напомним, в марте 2020 года сообщалось, что Герой Украины номер один (первым получил это звание) Борис Патон, который с 1962 года является президентом Национальной академии наук Украины планировал покинуть свой пост.

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