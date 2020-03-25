Борис Патон покидает пост президента НАН, который занимал с 1962 года

Герой Украины номер один (первым получил это звание) Борис Патон, который с 1962 года является президентом Национальной академии наук Украины вскоре покинет свой пост.
По информации Українських новин, 101-летний ученый не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые были назначены на 16 апреля. Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выбора президента была определена постановлением президиума НАНУ N 36 от 29 января 2020 года. Однако, из-за карантина это собрание может быть перенесено.
БОРИС ПАТОН: "Я РЫЦАРЬ, А НЕ МАСОН"
По информации агентства, на пост президента НАНУ подали свои кандидатуры 5 академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.
Среди них: Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет) Анатолий Загородный (68 лет) Богдан Данилишин (55 лет).
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