Украина В Украине учредят госпремии имени Бориса Патона и Мирослава Скорика

2020-08-24 15:45 48

Владимир Зеленский направил Кабинету министров письмо об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения - Государственную премию имени Бориса Патона, за весомый вклад в развитие музыкального искусства - Государственную премию имени Мирослава Скорика.

Об этом заявил президент во время мероприятий ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве.

"Давайте никогда не забывать, нам есть кем и чем гордиться, у нашей страны много сокровищ, особенно научных. У нашей страны богатая история, особенно музыкальная история независимости", - сказал Зеленский.

Напомним, украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, многолетний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон умер 19 августа 2020 года. 

Известный украинский композитор, художественный руководитель Киевской оперы Мирослав Скорик умер 1 июня 2020 года.

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