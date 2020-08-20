Лукашенко ночью назначил новых министров силовых ведомств Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко повторно назначил председателем Совета министров Романа Головченко.
Как сообщает иагентство БелТА, также переназначены на должности все члены прежнего Совмина, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин.
Напомним, ранее правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом президента Александра Лукашенко от 15 августа.
Министрам было поручено продолжать исполнять обязанности до назначения нового состава Совета министров.
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