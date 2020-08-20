Мир Лукашенко ночью назначил новых министров силовых ведомств Беларуси

2020-08-20 10:41 294

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко повторно назначил председателем Совета министров Романа Головченко.

Как сообщает иагентство БелТА, также переназначены на должности все члены прежнего Совмина, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин.

Напомним, ранее правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом президента Александра Лукашенко от 15 августа.

Министрам было поручено продолжать исполнять обязанности до назначения нового состава Совета министров.

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