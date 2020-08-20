Украина Госстат опубликовал свежие данные о смертности в Украине: коронавирус, туберкулез, рак и др.

2020-08-20 19:30 348

 

За первое полугодие 2020 года пандемия унесла жизни 1066 украинцев, грипп и воспаление легких - 3078 человек

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-июнь. Всего за первые шесть месяцев 2020 года умерло 287 010 человек (в том числе в июне - 47 043 человек).

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 1 066 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 46 человек. Таким образом, в июне коронавирус стал причиной смерти 424 человек.

За январь-июнь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 701 человек, среди них туберкулез - 1 613, от СПИДа умерло 1 583 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 38 222 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 196 567 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 135 867 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3 078 человек (в том числе, в июне - 379).

Кроме того, 13 679 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 646 граждан, утопление - 612, гибель на пожаре - 596, случайное отравление (кроме алкоголя) - 832, отравление алкоголем - 1 157, самоубийства - 3 078, умышленные убийства - 688.

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