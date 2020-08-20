В Украине пересчитают выплаты: кто и на какие суммы может рассчитывать

В Украине со следующего года могут измениться правила расчета алиментов, материальной помощи солдатам, доплат, повышений и надбавок.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Согласно законопроекту министерства социальной политики Украины, котрый был опубликован Федерацией профсоюзов, прожиточный минимум планируют отвязать от всех выплат, которые не являются основным источником доходов.
Например, сейчас размер алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума на ребенка. К примеру, если алименты платятся на ребенка возрастом пять лет, сейчас они должны составлять не менее 929 грн (прожиточный минимум составляет 1859 грн).
По новым правилам минимальный размер алиментов для детей возрастом до 6 лет будет составлять не меньше 70% базовой величины (1470 грн). При этом, если у родителя будет достаточный доход, то размер алиментов увеличат до 110% базовой величины для детей старше 6 лет и до 140% для детей до 6 лет (2310 и 2940 грн соответственно).
Для военнослужащих:
Новая формула расчета также будет касаться и других выплат, которые не являются основным источником дохода. А уже с 2022 года, согласно документу, Кабмин сам может определять размер "базовой величины".
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