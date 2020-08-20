Украина В Украине пересчитают выплаты: кто и на какие суммы может рассчитывать

2020-08-20 19:00 114

В Украине со следующего года могут измениться правила расчета алиментов, материальной помощи солдатам, доплат, повышений и надбавок.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Согласно законопроекту министерства социальной политики Украины, котрый был опубликован Федерацией профсоюзов, прожиточный минимум планируют отвязать от всех выплат, которые не являются основным источником доходов.

Пенсия и зарплата, как и сейчас, будут зависеть от прожиточного минимума. А остальные выплаты привяжут к новой величине (с 1 июля 2021 года она составит 2100 грн). Эта величина будет увеличиваться ежегодно исходя из размера инфляции.

Например, сейчас размер алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума на ребенка. К примеру, если алименты платятся на ребенка возрастом пять лет, сейчас они должны составлять не менее 929 грн (прожиточный минимум составляет 1859 грн).

По новым правилам минимальный размер алиментов для детей возрастом до 6 лет будет составлять не меньше 70% базовой величины (1470 грн). При этом, если у родителя будет достаточный доход, то размер алиментов увеличат до 110% базовой величины для детей старше 6 лет и до 140% для детей до 6 лет (2310 и 2940 грн соответственно).

Выплаты при смерти, ранении рядового состава службы гражданской защиты также возрастут. Сейчас выплата составляет 100 прожиточных минимумов на работоспособных (это 219,7 тыс. грн). По новым правилам выплата должна составлять не меньше 130 величин (273 тыс. грн).

Для военнослужащих:

при смерти выплатят 2 млн грн (сейчас 1,3 млн грн);

при призыве выплатят 5460 грн (сейчас 3558 грн).

Новая формула расчета также будет касаться и других выплат, которые не являются основным источником дохода. А уже с 2022 года, согласно документу, Кабмин сам может определять размер "базовой величины".

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