Украина Ученые рассказали, какой алкоголь "спасает" от головной боли лучше таблеток

2020-08-20 22:00 207

 

Облегчить головные боли можно с помощью пары бокалов пива. К такому выводу пришли ученые из Гринвичского университета в Лондоне.

Утверждается, что облегчающее свойство напитка было подтверждено в ходе научных исследований.

Так, исследователи приняли во внимание данные, полученные во время 18 экспериментов. Всего в исследовании приняли участие более 400 добровольцев - результаты получили весьма неожиданные.

Так, оказалось, что два бокала упомянутого напитка справляются с головной болью эффективнее, чем парацетамол.

"Результаты дают возможность предположить, что алкоголь является эффективным болеутоляющим средством, которое обеспечивает клинически значимые занижения показателей интенсивности боли", - считают ученые.

Напомним, ранее ученые из Канады заявили о том, что вино способно помогать организму человека защищаться при коронавирусе, а ученые из США пришли к выводу, что красное вино помогает бороться с психическими расстройствами.

Специалисты с медшколы Университета Вашингтона, в свою очередь, констатировали, что вино также способно "защищать" зрение. Во всех случаях речь идет исключительно только об умеренном потреблении напитка.

Как сообщалось ранее, в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина. Его украинцы стали покупать в магазинах чаще, чем импортное.

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