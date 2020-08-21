Мир Личные данные пользователей Instagram, YouTube и TikTok попали в свободный доступ

2020-08-21 17:29 171

Аналитики Comparitech обнаружили в Сети незащищенную базу данных. В открытом доступе оказалась информация о 235 млн пользователей Instagram, YouTube и TikTok.

В архиве содержится более 192 млн записей из Instagram, 42 млн из TikTok и почти 4 млн из YouTube. В базе были доступны логины, полные имена пользователей, контактная информация, изображения. Кроме того, база данных содержала статистику страниц: количество подписчиков, их средний возраст, пол, местонахождение, количество лайков.

Примерно в каждой пятой записи был указан номер телефона или адрес электронной почты. Такую базу данных будет очень просто использовать ботам для генерирования целевых спам-комментариев.

По мнению главы отдела киберзащиты Comparitech Боба Дьяченко, эта база связана с закрытой сейчас компанией Deep Social. В 2018 году Facebook и Instagram запретили ей работать на своих платформах из-за того, что сотрудники компании извлекали данные из профилей пользователей. В ответ на запрос в Deep Social предложили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации о популярных блогерах маркетинговым фирмам. В Social Data отрицают связь с Deep Social. 

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