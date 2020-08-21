Украина документ Глава САП Назар Холодницкий подал в отставку ради новой должности

2020-08-21 13:15 195

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Заявление он опубликовал в Facebook в пятницу, 21 августа.

Как пишет издание Vesti, Холодницкий может быть назначен советником президента Владимира Зеленского.

"Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта - была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону - уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника", - рассказал собеседник издания.

Холодницкий возглавлял САП с конца 2015 года.

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