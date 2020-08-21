Мир В анализах отравленного Навального российские медики не нашли следов яда

2020-08-21 14:46 285

Врачи омской больницы не выявили ядов или их следов в организме Алексея Навального, диагноз ему уже установлен, пишет ТАСС.

"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заявил заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко.

Он добавил, что диагноз медики уже установили, но не будут разглашать его СМИ.

"Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента",- сказал Калиниченко.​​​​​

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