Украина Украинцам подсказали, как подтвердить стаж для пенсии

2020-08-22 12:30 183

Советник министра социальной политики Николай Шамбир подсказал украинцам, как подтвердить стаж для пенсии.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Шамбир, украинцы, у которых из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, имеют возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.

Во время эфира в студию обратилась телезрительница пенсионного возраста, рассказав, что ей в свое время не поставили круглую печать на первой странице трудовой книжки, а на данный момент в Пенсионном фонде говорят, что трудовая является недействительной.

В ответ на это советник министра сказал: «Если пенсионный возраст, надо обращаться в Пенсионный фонд. Если нет первого предприятия, которое выдавало трудовую книжку, возможно, следующие предприятия являются работающими, где она работала, чтобы этот стаж подтвердить. Этот стаж подтвердить в данном случае лучше всего будет через суд».

Также сообщалось, что Шамбир сообщил, что украинцы будут иметь право на пенсию при условии наличия 15 лет страхового стажа.

По его словам, граждане, не имеющие необходимого минимального страхового стажа, при достижении 65 лет будут иметь право на специальное пособие.

Он также объяснил, что размер пенсии в Украине зависит от двух элементов – страхового стажа (отчисления взносов в Пенсионный фонд) и уровня заработной платы. Гражданин получает право на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа.

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