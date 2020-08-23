Украина В Украине празднуют День государственного флага

2020-08-23 10:00 255

Украинский желто-голубой флаг имеет древние корни. Впервые он упоминается в истории современных территорий Украины как герб Львовской земли.

В Украине отмечают День государственного флага. Этот праздник полностью посвящен одному из государственных символов страны. Ежегодно его отмечают 23 августа.

Праздник установлен "в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно указу президента Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

В 2009 году при президенте Викторе Ющенко были внесены изменения в этот указ и введена ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

В честь праздника ежегодно 23 августа в 9:00 проходит торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах и других населенных пунктах страны.

В церемонии часто принимают участие деятели науки и культуры, общественных, и религиозных организаций, политики.

Также флаг вывешивают на крупных предприятиях, государственных учреждениях и организации. Поднимают флаги и представители украинской диаспоры в других странах.

Известно, что украинский желто-голубой флаг имеет древние корни. Впервые он упоминается в истории современных территорий Украины как герб Львовской земли. Под ним воевали в Грюнвальдской битве 1410 года.

С XVIII века казаки начали использовать хоругви желтого и голубого цветов, а в 1918 году флагом новой украинской державы стал сине-желтый флаг с синим вверху.

Именно в таком виде символ был описан в постановлении Верховной Рады 28 января 1992 года. Также там было указано, что соотношение ширины флага к его длине должно составлять 2:3.

Окончательно флаг государства Украина был утвержден статьей 20 Конституции Украины в 1996 году.

Напомним, 22 августа в Киеве состоялась церемония поднятия самого большого в стране флага Украины. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра. Флагшток достигает высоты почти 90 метров и весит 32 тонны.

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