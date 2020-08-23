Украина В Украине отменят "социальные" пенсии: в Минсоцполитики ответили, чем заменят

2020-08-23 14:00 738

Украинцам, которые не будут иметь необходимого минимального стажа для начисления выплат, будет выплачиваться не пенсия, а государственная помощь

Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир сообщил, что украинцы будут иметь право на пенсию при условии наличия 15 лет страхового стажа.

Об этом пишет lifedon.com.ua.

«Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию – 15 лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при 35 годах страхового стажа и 15-ти не должна быть одинаковая пенсия», – объяснил Шамбир.

По его словам, граждане, не имеющие необходимого минимального страхового стажа, при достижении 65 лет будут иметь право на специальное пособие.

Шамбир также подчеркнул, что, в Украине не будет понятия «социальная пенсия», а тем людям, которые не будут иметь необходимого минимального стажа, будет выплачиваться не пенсия, а государственная помощь. При этом выплачивать ее будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения.

Следует отметить, что данная помощь будет предоставляться и мужчинам, и женщинам при достижении возраста 65 лет. Сумма пособия будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С 1 июля 2020 года она составляет 1 712 гривен.

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