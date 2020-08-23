Новые правила оформления денежной помощи, кто и сколько получит: "Украинцам до 35 лет будет..."

Во время карантина украинцы могут получить от государства помощь в размере не менее одной тысячи гривен
Министерство экономики и Государственная служба занятости опубликовали информацию о том, какие выплаты полагаются гражданам.
Так украинцам до 35 лет без страхового стажа обязаны выплачивать помощь по безработице сроком на 180 календарных дней : от одной тысячи гривен на период карантина и 30 дней после него, а потом сумма уменьшится до 650 гривен в месяц. Если нет трудового стажа или возраст больше 35 лет - пособие не дадут. В целом размер выплат зависит от средней заработной платы, периода без работы и стажа:
до двух лет – 50%;
от двух до шести лет – 55%;
от шести до десяти лет – 60%;
более десяти лет – 70%.
В связи с ослаблением карантина Центры занятости возобновили работу, и украинцы могут снова обратиться в них за пособиями по безработице. Пресс-служба Государственного центра занятости сообщает, что большинство отделений в “зеленой” зоне эпидемической опасности возвращаются к обычному режиму, а вот в "красных" будут закрыты.
Любой желающий может зарегистрироваться в центре, независимо от места проживания. При этом не обязательно идти лично - во время карантина безработным гражданам достаточно заполнить два заявления и отправить их по электронной почте. После регистрации нужно, все таки, посетить отделение и принести с собой ряд документов:
- паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
- учетная карточка налогоплательщика;
- трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);
- документ об образовании или военный билет.