Украина Новые правила оформления денежной помощи, кто и сколько получит: "Украинцам до 35 лет будет..."

2020-08-23 13:00 504

 

Во время карантина украинцы могут получить от государства помощь в размере не менее одной тысячи гривен

Министерство экономики и Государственная служба занятости опубликовали информацию о том, какие выплаты полагаются гражданам.

Так украинцам до 35 лет без страхового стажа обязаны выплачивать помощь по безработице сроком на 180 календарных дней : от одной тысячи гривен на период карантина и 30 дней после него, а потом сумма уменьшится до 650 гривен в месяц. Если нет трудового стажа или возраст больше 35 лет - пособие не дадут. В целом размер выплат зависит от средней заработной платы, периода без работы и стажа:

до двух лет – 50%;

от двух до шести лет – 55%;

от шести до десяти лет – 60%;

более десяти лет – 70%.

В связи с ослаблением карантина Центры занятости возобновили работу, и украинцы могут снова обратиться в них за пособиями по безработице. Пресс-служба Государственного центра занятости сообщает, что большинство отделений в “зеленой” зоне эпидемической опасности возвращаются к обычному режиму, а вот в "красных" будут закрыты.

Любой желающий может зарегистрироваться в центре, независимо от места проживания. При этом не обязательно идти лично - во время карантина безработным гражданам достаточно заполнить два заявления и отправить их по электронной почте. После регистрации нужно, все таки, посетить отделение и принести с собой ряд документов:

- паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
- учетная карточка налогоплательщика;
- трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);
- документ об образовании или военный билет.

 При утере трудовой книжки человек может подать дубликат трудовой книжки, справку из архива о принятии и увольнении, гражданско-правовой договор или другой документ, подтверждающий занятость гражданина в определенный период. Стоит отметить, что трудовая книжка потребуется не только при регистрации, но при каждом визите в Центр занятости.
 
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