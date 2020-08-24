Украина В Минсоцполитике рассказали, от чего зависит размер пенсии в Украине

2020-08-24 17:30 111

Правительство собирается поддерживать граждан с минимальным трудовым стажем

Уже в ближайшее время более полутора миллионам украинских граждан повысят пенсионные выплаты. В ПФУ рассказали, от чего зависит размер пенсии.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на интервью советника главы Минсоцполитики Николая Шамбира телеканалу "Украина 24".

В ведомстве, отвечающем за выплату государственной помощи, рассказали, какие факторы влияют на ее размер. Ключевыми элементами при определении размера пенсии остаются страховой стаж (на основе отчисления взносов в Пенсионный фонд) и уровень заработной платы вышедшего на заслуженный отдых украинца.

"Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию, составляет пятнадцать лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при тридцати пяти годах страхового стажа и пятнадцати годах не должна быть одинаковая пенсия", — рассказал Николай Шамбир.

В настоящее время сотрудники Пенсионного фонда Украины имеют доступ к цифровым данным о стаже и заработной плате сограждан, начиная с 2000 года. В скором времени эта информация будет существенно расширена и дополнена.

"При расчете пенсии берется зарплата человека за весь период с 2000 года. К ней можно приложить отдельные пять лет до 2000 года, если в этот период была высокая зарплата. Она может повлиять на итоговую сумму. Для этого в Пенсионный фонд нужно подать документы об уровне зарплаты за эти пять лет. То есть таким образом мы учитываем весь период трудовой деятельности", — объяснил Николай Шамбир.

Сейчас не исключена ситуация, что у людей, которые проработали от тридцати пяти лет и больше и лиц, трудовой стаж которых равен пятнадцати годам, могут быть одинаковые пенсионные начисления.

"На сегодняшний день у нас не существует понятия "социальная пенсия". И люди, которые не имеют необходимого страхового стажа, обеспечиваются не пенсией, а государственной помощью. Ее выплачивает уже не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. И такая помощь предоставляется при достижении шестидесяти пяти лет как для мужчин, и для женщин. Сумма этого пособия не превышает прожиточный минимум", — подытожил Николай Шамбир.

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