Перевод денег по-новому, в Нацбанке предупредили, что будет с платежами: "До 7 сентября..."

Национальный банк раскрыл, как будет изменена сфера перевода средств в Украине
Об этом информирует пресс-служба госрегулятора.
В частности, НБУ анонсировал изменение уровня информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.
Для этого регулятор разработал проект постановления об утверждении положения "О защите информации и киберзащите в платежных системах", который хотят вынести на обсуждение в обществе.
В документе говорится, что НБУ хочет установить четкие требования к участникам платежного рынка, которые затрагивают развитие системы защиты информации и кибербезопасности, и порядок действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.
Также регулятор хочет внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков, установить требования к использованию средств защиты информации, определить политику управления доступом, создать предпосылки для минимизации количества операций, проводимых мошенниками, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств и повысить защиту платежных услуг, которыми активно пользуются простые клиенты.
В пресс-службе регулятора добавили, что предложения к этому постановлению будут принимать до 7 сентября 2020 года.
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