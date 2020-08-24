Мир Клиника Шарите сообщила о состоянии доставленного из РФ Навального

2020-08-24 20:30 273

 Клиника Шарите в Берлине сообщила, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Об этом говорится в сообщении на сайте больницы.

"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно", – говорится в заявлении больницы.

Для выяснения вещества доктора назначили еще один обширный анализ. Действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями, рассказали в больнице.

"Действие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме, было доказано несколько раз в независимых лабораториях", – уточнили врачи.

Согласно диагнозу врачей, пациенту назначают антидот атропин.

"Исход болезни остается неопределенным, и на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы", – рассказали в немецкой больнице.

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Клиника Шарите сообщила о состоянии доставленного из РФ Навального 2020-08-24 20:30 273
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