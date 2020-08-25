Политика СМИ назвали причину отмены нормандской встречи

2020-08-25 16:30 273

 

Участники встречи, по данным СМИ, не смогли согласовать проект итоговых документов или разногласий к ним.

Встреча советников глав стран нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа, отменена из-за разногласий по итоговым документам, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата встречи пока не определена.

Ранее об отмене встречи сообщили украинские СМИ. Среди причин назывался отказ принимающей стороны, а также отсутствие предложений от украинской стороны по повестке дня.

Напомним, встречу советников лидеров стран нормандской четверки 28 августа несколько раз анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, далее будет встреча глав МИД стран нормандской четверки и затем – лидеров стран.

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