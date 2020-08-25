Мир "Другого пути уже нет": Лукашенко намекнул, чем закончится попытка его свержения

2020-08-25 20:30 396

Россия и Беларусь не смогут мирно избавиться от нынешних лидеров, поэтому кровавого переворота, в случае чего, избежать не удастся

Такое мнение выразил в своем блоге политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, белорусы демонстрируют наивность в желании «уйти» Лукашенко мирным и законным путем.

«Невозможно мирным и тем более правовым путем ликвидировать фашистский режим, которые сами белорусы за 26 лет добровольно создали у себя в стране. Батька, вооружившись автоматом, красноречиво показал белорусам и всему миру, что скорее утопит всю страну в крови, чем добровольно отдаст власть», – подчеркнул автор.

Он подчеркнул, что при фашистском режиме право отсутствует в принципе.

«Если уж народ допустил у себя фашизм, то другого пути уже нет. Именно так окончательно когда-то снесут режим Лукашенко. Именно так снесут когда-то и Путина», – уверен эксперт.

Характеризуя режим белорусского президента, Головачев называет все явные признаки фашистского режима, проводя параллели с Путиным.

Путин и Батька ненавидят друг друга, но вынуждены поддерживать и спасать друг друга. Все фашистские лидеры любят обвинять своих противников в... фашизме. Все пропутинские СМИ постоянно обвиняют Украину в том, что там к власти пришли фашисты. А Лукашенко сейчас на всех своих совещаниях с силовиками и встречах с трудовыми коллективами заявляет, что к власти в Беларуси рвутся фашисты», – констатирует Головачев.

Объясняя суть фашизма, Головачев говорит о том, что это – идеология, которая заявляет, что все проблемы общества и человека решит всесильное государство.

Он не берется предсказывать, когда белорусы и россияне решатся свергнуть эти режимы, но точно уверен, что без большой крови не обойтись. Причем белорусам сначала придется снести Лукашенко, а затем бороться против Путина. И без помощи Запада они вряд ли справятся.

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