Украина Из-за сильных дождей в Украине обесточены 139 населенных пунктов

2020-08-26 10:38 357

По состоянию на 26 августа из-за сильных дождей обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Причиной стало осложнение погодных условий днем ранее. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская - 68, Киевская - 54, Винницкая - 14, Черкасская - 3", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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