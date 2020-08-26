Коронавирус В Батькивщине подтвердили, что зараженная covid Тимошенко в критическом состоянии

2020-08-26 11:15 576

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"То, что она подключена к аппарату - это неправда", - заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель "Батькивщины" Вадим Ивченко.

"Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - уточнил нардеп.

Напомним, о заболевании Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа, СМИ сообщили, что ее подключили к аппарату ИВЛ.

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