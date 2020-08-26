Украина Шевченковский райсуд Киева снял с себя ответственность за дело Шеремета

2020-08-26 14:14 144

Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных. 

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 28 августа.

На данное определение суда о назначении слушания дела по существу судом присяжных в течение 7 дней может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь.

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