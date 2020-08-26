Украина В Украине женщины получили новые права

2020-08-26 18:00 243

 

В Украине официально разрешили использовать феминитивы при обозначении профессий.

Об этом говорится в приказе, обнародованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Данное решение было принято министерством после внесения изменений в Классификатор профессий, где упразднялись или получали новые наименования те или иные должности.

В итоге теперь названия профессий по-прежнему приводятся в мужском роде за исключением тех, которые традиционно имеют только "женский" вариант: швея, горничная и тому подобное.

Однако в соответствии с приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны сотрудница имеет право потребовать адаптировать название профессии для обозначения лица женского пола при внесении записи о названии работы в кадровую документацию. Это, например, инженер — инженерка, социолог — социологиня, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля.

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