Украина Украинцам пояснили, как компенсируется работа в выходной день

2020-08-26 18:30 180

Согласно ст. 72 КЗоТ компенсация за работу в выходной день может проходить при согласии сторон путем предоставления другого дня отдыха или выплаты денег в двойном размере.

Об этом сообщает Госслужба Украины по вопросам труда.

В ведомстве рассказали, какую ответственность должен нести работодатель, если он договорился с работником предоставить ему другой день отдыха за работу в выходной, но нарушил договор.

Тогда лишь при выполнении предписания центрального органа исполнительной власти, который реализует госполитику по надзору и контролю за соблюдением законов о труде, а также устранении нарушений, работодателя не привлекают к ответственности. А если выданное инспектором труда предписание об устранении нарушений не выполнено, в отношении работодателя применяют финансовые санкции в размере минимального размера заработной платы.

За повторное нарушение в течение одного года предусмотрены санкции в размере двух минималок.

Если стороны договорились о компенсации работы в выходной двойной дневной ставкой, но работодатель не выполнил обязательства и не устранил нарушение в установленные сроки, в отношении его будут применены финансовые санкции — две минимальные заработные платы.

Постановление о штрафе за нарушение трудового законодательства будет считаться выполненным, если юридическое лицо или ФЛП, который использует наемный труд, заплатит 50% от размера санкций в течение десяти банковских дней.

При этом оплата штрафа не означает освобождение от обязательства устранения нарушений трудового законодательства по компенсации работы в выходной день.

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