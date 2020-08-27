Украина Сепаратисты Донбасса за сутки один раз нарушили режим прекращения огня

2020-08-27 11:40 129

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщает сегодня пресс-центр штаба ООС, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало возле Марьинки.

"Враждебные провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований не отмечены, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

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