Сепаратисты Донбасса за сутки один раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Как сообщает сегодня пресс-центр штаба ООС, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало возле Марьинки.
"Враждебные провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований не отмечены, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире