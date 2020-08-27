Украина Как подать на алименты в Украине: порядок, процедура и документы

2020-08-27 17:00 189

В Семейном кодексе Украины обозначена прямая обязанность родителей заботиться о ребёнке, давать воспитание и материальное обеспечение. Алименты – это правоотношения между членами семьи, в которых одна сторона обязана предоставить другой материальное содержание в порядке и на основании установленных законом правил и норм. Как подать на алименты в Украине, кто и как определяет сумму и возможно ли без развода получать обеспечение – юристы нашего портала отвечают на все интересующие вас вопросы.

Виды алиментов в Украине

По Семейному кодексу Украины, определены такие категории материальной помощи:

на ребёнка с момента рождения до 18 лет, ст. 180 СК Украины;

на совершеннолетнего ребёнка, продолжающего обучение, до 23 лет, ст. 199 СК Украины;

на совершеннолетнего нетрудоспособного ребёнка, ст.198 СК Украины;

на ребёнка при особых обстоятельствах, ст.185 СК Украины;

на нетрудоспособных родителей, ст. 202 и 203 СК Украины;

на нетрудоспособного супруга, ст. 75 СК Украины;

на жену во время беременности, ст. 84 СК Украины;

на того из супругов, с кем живёт ребёнок, до 6 лет, ст. 84 и 86 СК Украины.

На заметку!



Каждый вид выплат имеет свои нормы начислений, порядка оплаты и взысканий.

Как взыскать алименты с отца ребёнка

Процесс получения алиментов на все необходимые траты зависит от договорённостей между родителями. Сумма может измениться, если у отца после развода появились дети в другой семье, группа инвалидности или официально подтверждается низкий доход.

Законодательство Украины предусматривает два вида удержания алиментов:

Добровольно

Родители договариваются между собой и заключают мировое соглашение с указанием размера, формы и способа выплаты алиментов. Юристы рекомендуют оформлять договор, который регулирует правоотношения между сторонами. Не стоит устно договариваться, так как в случае разногласий сторона истца не сможет в полной мере доказать суду, что договорилась с ответчиком о ежемесячном получении определённой суммы.

Принудительно

При споре между родителями тот, с кем проживает ребёнок, обращается с исковым заявлением о взыскании средств. Если супруги не могут договориться или один из супругов апеллирует недостаточным доходом, скрывает уровень заработной платы и отказывается содержать второго, через суд обозначат сумму выплат.

Как подать на алименты в Украине

Принудительная форма взыскания алиментов в Украине возможна при возникновении спора между родителями.

Порядок обращения в суд:

собрать по списку все необходимые для подачи документы;

определить с адвокатом подсудность и перспективу;

с помощью юриста грамотно составить исковое заявление;

изложить в подробностях суть иска для суда;

подать исковое заявление, все собранные доказательства и другие документы в суд.

Рекомендуем обратиться за консультацией к юристу, специалист поможет грамотно составить иск и собрать все необходимые документы.

Список необходимых документов

Чтобы подать на алименты, необходимо собрать следующий список документов:

Копии паспорта и идентификационного кода заявителя. Проверьте, вклеено ли фото согласно возрасту, чтобы документ был действительным.

Свидетельство о рождении ребёнка, в котором проверьте правильность записи имени, отчества и фамилии отца и матери. Если папа записан со слов мамы, то есть по факту женщина мать-одиночка, необходимо сначала установить отцовство через суд и затем взыскать алименты и устанавливать размер суммы.

Свидетельство о браке, если родители состоят в официально оформленном союзе. Если статуса мужа и жены нет, необходимо доказать факт сожительства.

Решение суда о разводе, если супруги официально разведены.

Справка о составе семьи, которая подтверждает факт проживании ребёнка с истцом.

Справка с места работы ответчика, с которого будут взыскивать алименты. Если вторая сторона не хочет предоставлять документ, в процессе судебного разбирательства судья попросит справку предоставить.

Справка с места учёбы, если оформляются алименты на совершеннолетнего студента.

Также необходимо предоставить другие документы, доказывающие расходы, связанные с образованием ребёнка – курсы, спортивные секции, музыкальная школа и т.д.

Куда подавать иск о взыскании алиментов на детей

Суд, куда истец может обратиться для взыскания алиментов, определяется ст. 28 ГПК Украины: по месту проживания ответчика или истца.

Документы можно подавать в различные виды судов:

районный – если потребуется генетическая экспертиза и определение отцовства;

мировой – если стороны заключили мировое соглашение, оформление происходит по упрощённой процедуре и присутствие обеих сторон на разбирательстве не требуется;

в службу судебных приставов, если нет данных о размере доходов ответчика.

Государство защищает интересы истца и разрешает подавать на алименты в населённом пункте, где проживает заявитель. Если вам не известно, где живёт супруг, нужно указать последние сведения о его фактическом месте проживания или работы, после чего службы установят местонахождение и пришлют повестку в суд.

Если ответчик проживает в другой стране, нужно выбрать один из двух вариантов:

Обратиться в украинский суд, где заочно будет принято решение о взыскании, после чего в установленном международном порядке бывший супруг будет внесён в реестр должников по алиментам. В страну, где проживает ответчик, направят решение.

Собранные документы подать в Министерство Юстиции Украины, приставы направят материалы в страну пребывания ответчика, где местный суд по своим законам примет решение и займётся выполнением обязательств.

На заметку!

Часто ответчики подают ответное заявление с просьбой уменьшить сумму алиментов или отменить их. Пока ведётся разбирательство, на протяжении периода судов выплаты не приостанавливаются.

Нужно ли заявителю оплачивать госпошлину за подачу иска на алименты

Согласно ст. 5 закона Украины «О судебном сборе», подающий заявление не оплачивает госпошлину на взыскание или изменение суммы алиментов на содержание общего несовершеннолетнего ребёнка или детей.

Все расходы, связанные с судебными издержками по любому вопросу, касающемуся перерасчёта, взыскания пени или любых изменений в способе взимания оплачивает ответчик.

С какого времени присуждаются алименты на ребёнка

Прохождение процедуры оформления алиментов на ребёнка в Украине занимает некоторое время. После прохождения всех этапов истец ожидает поступления первой суммы.

Рассмотрение дела

Истец собирает все необходимые документы для оформления алиментов, составляет текст претензии, подготавливает необходимое количество копий и в суде формируется дело. В зависимости от графика работы судей и загруженности суда, назначается дата рассмотрения иска. В ходе первого заседания решается вопрос, если нет отягчающих обстоятельств или невыясненных вопросов между истцом и ответчиком. Этап занимает 1-3 месяца.

Суд

Если ответчик не явится на заседание, судья перенесёт рассмотрение дела, но не более 3-х раз. Часто на вторую неявку принимается заочное решение. При переносе новое судебное заседание назначается через 14-30 дней.

Решение суда и апелляция

После принятия судом постановления, решение набирает законную силу через 10 дней. В течение этого периода ответчик имеет законное право подать апелляцию. Затем истец забирает в канцелярии копию судебного решения и исполнительный лист.

От чего зависит размер алиментов

Размер алиментов в Украине определяется статьями 183 и 184 Семейного кодекса. Выплата производится в фиксированной сумме с возможностью индексации или в процентах от дохода родителя.

Если ответчик работает официально, сотрудник крупной компании или госслужащий, назначается сумма от его заработной платы: ¼ часть на одного ребёнка, 1/3 часть на двух детей, далее 1/6 часть от 3 и более детей или индивидуально, но не более 50% от суммы всех доходов.

Если человек работает неофициально или частный предприниматель, суд назначает определённую сумму не ниже минимальной.

Юристы рекомендуют подавать исковое заявление на взыскание части доходов. Размер официальной заработной платы постоянное увеличивается, также учитываются любые дополнительные доходы:

пенсия;

стипендия;

премиальные и т.д.

Совет!

Если ребёнок не достиг трёхлетнего возраста, родитель, с которым он проживает, имеет право претендовать на получение алиментов на своё содержание. Также при начислении суммы, меньшей 50% прожиточного минимума для ребёнка конкретного возраста, разницу покрывает государство в виде социальных выплат.

Минимальный размер алиментов

Согласно ч.2 ст. 182 Семейного кодекса Украины, размер выплат должен быть достаточным, чтобы ребёнку хватало на обучение, развитие, питание и другие затраты.

Минимальная гарантированная сумма постоянно меняется, определяется государством и является фиксированной до следующего пересчёта. Сколько будет платить супруг, определяет суд, по желанию ответчик может оплачивать рекомендованную помощь или превысить содержание, но не выше максимальной суммы.

Минимальная гарантированная сумма

На одного ребёнка до 6 лет:

с 1 июля 2020 года – 929 грн. 50 коп;

с 1 декабря 2020 года – 960 грн. 50 коп.

На одного ребёнка с 6 до 18 лет:

с 1 июля 2020 года – 1159 грн. 00 коп;

с 1 декабря 2020 года – 1197 грн. 50 коп.

Минимальные алименты на ребёнка присуждаются в случае достаточного заработка плательщика. Сумма – нижняя планка, которую нельзя переступать независимо от доходов.

Минимальная рекомендованная сумма

На одного ребёнка до 6 лет:

с 1 июля 2020 года – 1859 грн. 00 коп;

с 1 декабря 2020 года – 1921 грн. 00 коп.

На одного ребёнка с 6 до 18 лет:

с 1 июля 2020 года – 2318 грн. 00 коп;

с 1 декабря 2020 года – 2395 грн. 00 коп.

Когда сумма прожиточного минимума увеличивается, размеры выплат пересчитывают с учётом новой индексации. Способ, которым будут начисляться алименты, определяет истец – карта или почтовый перевод.

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