Мир Лукашенко о протестах в Беларуси: С улицей мы справимся

2020-08-27 17:30 171

 

Власти Беларуси будут жестко подавлять уличные протесты и беспорядки. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

"Главное для нас - экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку", - заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что главная задача властей - защитить людей.

"Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты", - указал глава белорусского государства.

Также он заявил, что многие страны готовы воспользоваться обострением кризиса в Беларуси.

"Уже вокруг нашей страны сформировались группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать. Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам - если нас к этому не вынуждают", - отметил президент Беларуси.

Вместе с тем он заверил, что у него есть поддержка и есть на кого опереться.

"Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего Президента выступило около трех миллионов человек. Это же силища - три миллиона человек. Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали", - резюмировал Лукашенко.

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