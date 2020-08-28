Украина На ближайшие выходные установлен чрезвычайный уровень опасности

2020-08-28 13:44 174

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредила о высоком уровне пожарной опасности в Украине 28-30 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"28-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 28 августа, в северных и восточных регионах Украины пройдут дожди. Максимальная температура воздуха днем +29 градусов.

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На ближайшие выходные установлен чрезвычайный уровень опасности 2020-08-28 13:44 174
Нападение на автобус в Харьковской области: состояние пострадавших 2020-08-28 12:45 264
документ Работа школ с 1 сентября: полный список требований, правил и запретов 2020-08-28 11:43 321

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