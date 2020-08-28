Украина В случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет

2020-08-28 14:17 192

Глава правительства Денис Шмыгаль пообещал бизнесу, что в случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет, сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Премьер рассказал, что правительство работает долгосрочной стратегией развития Украины до 2030 года, а также над выполнением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики.

"Премьер-министр выразил свою поддержку решению поднять минимальную зарплату до 5000 гривен и сообщил, что власть имеет планы и в дальнейшем повышать уровень минимальной заработной платы до 6000 грн и 6500 грн в 2021 году. Вместе с тем бизнес считает такой шаг замаскированным увеличением налогообложения и надеется, что необоснованные решения не будут иметь места в будущем", - отметили в ЕБА.

Относительно запрета въезда иностранных граждан, Шмыгаль заверил, что отдельные категории иностранных граждан все же будут иметь возможность прибыть в Украину, а именно IT-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, являются членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.

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