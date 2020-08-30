Украина В Украине отменили «социальные» пенсии

2020-08-30 10:06 162

Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир заявил, что украинцы, у которых не будет минимального стажа, будут получать не «социальную» пенсию, а государственную помощь.

«Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию – 15 лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при 35 годах страхового стажа и 15-ти не должна быть одинаковая пенсия», - сказал Шамбир.

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Поэтому, отметил чиновник, те украинцы, у которых при достижении 65 лет не будет достаточного количества стажа, могут рассчитывать на специальную помощь.

Как сообщил Шамбир, начислением такой помощи будет заниматься Пенсионный фонд Украины, а ее размер не может быть менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Отметим, что сейчас прожиточный минимум для людей пенсионного возраста составляет 1712 гривен.

Ранее сообщалось, что согласно пенсионной реформе требования к стажу для выхода на пенсию будут увеличиваться ежегодно. В 2020 году количество отработанных официально лет для выхода на пенсию - 27, а вот к 2028 году этот показатель увеличится до 35.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в связи с повышением минимальной заработной платы определенная категория пенсионеров начнет получать повышенные государственные выплаты.

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