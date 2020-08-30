Украина В Украине готовятся вернуть техосмотр в 2020 году - на дороге смогут остановить любое авто

2020-08-30 10:13 123

В Украине в конце 2020 года собираются вернуть техосмотр авто, который в настоящее время проходят только владельцы коммерческих транспортных средств. При этом новшеством станут внеплановые проверки машин на дорогах.

Об этом пишут "Факты".

Техосмотр хотят переименовать - согласно тексту законопроекта, это будет "проверка транспорта на пригодность к эксплуатации (ПТПЭ)", которую планируют проводить в двух видах:

периодическая проверка транспорта, сроки которой будут четко установлены;

придорожный осмотр транспорта, который будет проводиться прямо на дороге.

Как часто хотят проводить ПТПЭ:

частные легковушки и легкие грузовики с максимальной массой до 3,5 через четыре года с даты первой регистрации, а затем каждые два года;

такси для перевозки пассажиров - через один год с даты первой регистрации, а затем ежегодно;

автобусы, микроавтобусы - через один год с даты первой регистрации, а затем - каждые полгода;

грузовики, прицепы и полуприцепы с максимальной массой более 3,5 тонны - через один год с даты первой регистрации, а затем ежегодно;

мотоциклы с двигателем объемом 125 кубических сантиметров и более или с электродвигателем мощностью 4 кВт - через два года с даты первой регистрации, а затем каждые два года.

Кроме того, ПТПЭ нужно будет проходить:

при перерегистрации транспортного средства в связи со сменой собственника;

при изменении типа, назначения, состава или параметров конструкции транспорта путем установки кабины, кузова или их деталей, спецоборудования и номерных агрегатов, не предусмотренных техдокументацией;

при ДТП, в результате которого были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения (подвеска, рулевое, подушки безопасности, тормоз и деформация кузова).

Целью внеплановых придорожных проверок транспорта станет выявление технически неисправных средств - остановить и проверить могут любое авто в два этапа: начальная проверка и углубленная.

В случае обнаружения неисправностей водителя сразу же направят на СТО, свидетельство о пригодности транспорта к эксплуатации аннулируется, после чего надо будет получить новое.

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