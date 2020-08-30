В Украине готовятся вернуть техосмотр в 2020 году - на дороге смогут остановить любое авто
2020-08-30 10:13 123
В Украине в конце 2020 года собираются вернуть техосмотр авто, который в настоящее время проходят только владельцы коммерческих транспортных средств. При этом новшеством станут внеплановые проверки машин на дорогах.
Об этом пишут "Факты".
Техосмотр хотят переименовать - согласно тексту законопроекта, это будет "проверка транспорта на пригодность к эксплуатации (ПТПЭ)", которую планируют проводить в двух видах:
периодическая проверка транспорта, сроки которой будут четко установлены;
придорожный осмотр транспорта, который будет проводиться прямо на дороге.
Как часто хотят проводить ПТПЭ:
- частные легковушки и легкие грузовики с максимальной массой до 3,5 через четыре года с даты первой регистрации, а затем каждые два года;
- такси для перевозки пассажиров - через один год с даты первой регистрации, а затем ежегодно;
- автобусы, микроавтобусы - через один год с даты первой регистрации, а затем - каждые полгода;
- грузовики, прицепы и полуприцепы с максимальной массой более 3,5 тонны - через один год с даты первой регистрации, а затем ежегодно;
- мотоциклы с двигателем объемом 125 кубических сантиметров и более или с электродвигателем мощностью 4 кВт - через два года с даты первой регистрации, а затем каждые два года.
Кроме того, ПТПЭ нужно будет проходить:
- при перерегистрации транспортного средства в связи со сменой собственника;
- при изменении типа, назначения, состава или параметров конструкции транспорта путем установки кабины, кузова или их деталей, спецоборудования и номерных агрегатов, не предусмотренных техдокументацией;
- при ДТП, в результате которого были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения (подвеска, рулевое, подушки безопасности, тормоз и деформация кузова).
Целью внеплановых придорожных проверок транспорта станет выявление технически неисправных средств - остановить и проверить могут любое авто в два этапа: начальная проверка и углубленная.
В случае обнаружения неисправностей водителя сразу же направят на СТО, свидетельство о пригодности транспорта к эксплуатации аннулируется, после чего надо будет получить новое.
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