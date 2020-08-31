Украина Массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха: «Теперь считают с 20%»

2020-08-31 13:30 144

 

Украинцев предупредили о планах чиновников сократить размер субсидии на оплату коммуналки

Об этом рассказал эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передает «Украина 24».

Так, по его словам, происходящее является парадоксом, поскольку при повышении цен на газ, отопление и коммунальные услуги, размер государственной помощи на оплату платежек существенно уменьшается.

«В этом году на 8 млрд гривен меньше, чем в предыдущем. Понятно, что это приводит к сокращению числа тех, кто имеет права на субсидию, и к уменьшению самой субсидии», - отметил он.

При этом Павловский рассказал, как именно власти сократили размер предоставляемой помощи. В частности, в начале года чиновники внесли изменения в порядок начисления помощи, что существенно сократило количество украинцев, которые эту помощь получили.

Кроме того, раньше базовые расчеты включали, что семья якобы должна тратить около 15% от своего дохода на коммуналку. Теперь этот показатель повысили на 5%.

«...и теперь считают с 20%. И вышло так, что в этом году уменьшились и количество получателей субсидии, и ее размер», - уточнил он.

Павловский также рассказал, что если в 2017-м субсидию получали почти семь млн домохозяйств, то в этом году показатель уменьшился до почти трех миллионов.

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