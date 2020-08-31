Коронавирус Требования к школьникам в регионах с зеленым , желтым и красным уровнями

2020-08-31 20:47 309

МОЗ разработал полный список рекомендаций для безопасного обучения детей в образовательных учреждениях. 

Перед началом рабочего дня в школах учителя должны продезинфицировать руки и пройти температурный скрининг.

В регионах с "зеленым" и "желтым" уровнями во время урока можно быть без маски при условии соблюдения дистанции, с "оранжевым" - в защитном щитке.

Ученики, кроме младших классов, должны находиться в масках или респираторах. В "оранжевой" зоне разрешается одновременно проводить уроки только для 20 учеников, а при подтверждении одного случая коронавируса - отправить весь класс на самоизоляцию.

В детский сад необходимо отводить только здорового ребенка и заходить исключительно в масках. При этом ребенку необходимо дать сменную обувь и общаться с воспитателем дистанционно. Все мягкие игрушки Минздрав рекомендует оставлять дома.

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