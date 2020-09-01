Мир МИД и Генштаб Беларуси жестко отреагировали на санкции стран Балтии

2020-09-01 10:38 186

В МИД Беларуси заявили, что примут "адекватные меры" в ответ на санкции стран Балтии, а в Генштабе ВС Беларуси порекомендовали "не шутить" с армией страны.

"Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Также он отметил, что какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту и история Беларуси это подтверждает.

"Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает", - добавил он.

Замначальника Генштаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала Беларусь 1 заявил, что белорусская армия не допустит провокаций против страны.

"Прапорщики, сержанты, солдаты, старшины - они все преданны своей Родине. Однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению по защите Беларуси. Поэтому я не рекомендовал бы кому-то шутить сегодня с нашей армией, потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", - сказал Павел Муравейко.

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