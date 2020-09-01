Украина В Украине сократилось число первоклассников

2020-09-01 16:30 159

 

В этом году впервые школу пошли 428 тысяч детей, в то время, как в прошлом году в Украине было более 433 тысяч первоклассников.

Учебный год во вторник, 1 сентября, начался для более 4,2 миллионов учеников в Украине, из них - более 428 тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллионов учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Новой украинской школы, в прошлом году, 1 сентября 2019 года, обучение начали более 433 тыс. первоклашек НУШ.

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