Украина Вступительная кампания-2020: почти 50 тыс. абитуриентов рекомендовано на бюджет

2020-09-01 17:00 117

 

По предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% - почти 50 тысяч - поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

"В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49 тыс. 277 абитуриентов (79,2%), то есть имели возможность вступить в наиболее желаемые вузы. В 2019 году этот показатель составлял 75,4%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му приоритету получило - 38 272 абитуриента (61,5%), по 2-му приоритету - 11 005 абитуриентов (17,7%).

"Впервые дистанционное предоставление э-заявлений было очень актуальным в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Существенно расширились возможности для льготных категорий поступающих при условии наличия хотя бы одного сертификата ВНО и поступающих в магистратуру по результатам ЕВИ/ЕФВВ", - сообщил заместитель главы МОН Андрей Витренко.

Так, во время вступительной кампании через систему ЕГЭБО было зарегистрировано 962 тыс. электронных заявлений. Их подали почти 191 тыс. абитуриентов, что на 23 тыс. больше, чем в прошлом году. Это обусловлено увеличением количества выпускников школ и расширением перечня категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений.

Напомним, вступительную кампанию в учреждения профобразования продлили до 1 ноября.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кабмин повысил должностные оклады бюджетникам

2020-08-26 17:00 1173

видео Внеочередная сессия Верховной Рады ОНЛАЙН: бюджет, минималка и герб

2020-08-25 10:40 1020

За месяц из украинской казны исчезло более 24 миллиардов

2020-08-03 15:45 2457

ЗНО-2020: выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…»

2020-07-09 19:00 2766

Еще новости в разделе "Украина"

Вступительная кампания-2020: почти 50 тыс. абитуриентов рекомендовано на бюджет

2020-09-01 17:00 117

В Украине сократилось число первоклассников

2020-09-01 16:30 153

Подъем танкера Delfi: экологи рассказали об уровне загрязнения Черного моря

2020-09-01 15:14 207

фото Украина выпустила первый серийный самолет без российских деталей

2020-09-01 14:46 294
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Вступительная кампания-2020: почти 50 тыс. абитуриентов рекомендовано на бюджет 2020-09-01 17:00 117
В Украине сократилось число первоклассников 2020-09-01 16:30 153
Подъем танкера Delfi: экологи рассказали об уровне загрязнения Черного моря 2020-09-01 15:14 207
фото Украина выпустила первый серийный самолет без российских деталей 2020-09-01 14:46 294

Лента

17:30 В Беларуси силовики начали окружать вузы - студенты бастуют и требуют ухода Лукашенко
17:00 Вступительная кампания-2020: почти 50 тыс. абитуриентов рекомендовано на бюджет
16:30 В Украине сократилось число первоклассников
15:45 Германия до 14 сентября продлила самоизоляцию для въезжающих в страну
15:41 Под прицелом криминала: главой Константиновской ОТГ хочет стать «убийца» химзавода Сергей Чертков
15:14 Подъем танкера Delfi: экологи рассказали об уровне загрязнения Черного моря
фото 14:46 Украина выпустила первый серийный самолет без российских деталей
14:12 С 1 сентября для поездок в Беларусь украинцам необходим загранпаспорт
13:53 «Именем Ахметова и Новинского»: изменница Родины Неля Штепа придумала аферу для шантажа бизнесменов Славянска
13:43 Премьер Шмыгаль озвучил реальный прогноз по второй волне COVID-19